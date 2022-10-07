ЦИК приняла документы о регистрации Токаева кандидатом в президенты

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В Центризбирком представлены документы Касым-Жомарта Токаева о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан, говорится на официальном сайте ЦИК РК.

Сегодня, 7 октября 2022 года, в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены следующие документы Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его выдвижении кандидатом в президенты РК:

выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений партии Amanat, Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана "Ак жол", "Организация ветеранов", Qazaqstan Team, "Объединение депутатов маслихатов Казахстана", "Совет генералов", "Казахстанский союз спортсменов" о выдвижении в президенты РК;

заявление Токаева К.К. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты с приложением биографических данных;

документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии РК;

копия документа, удостоверяющего личность;

копии дипломов о высшем образовании.

Напомним, Токаев согласился участвовать в президентских выборах от Народной коалиции - накануне Народная коалиция предложила кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост главы государства.

Вчера на форуме коалиции в поддержку Токаева в качестве кандидата в президенты Казахстана глава государства заявил, что теперь в стране на первом месте будут стоять общенациональные приоритеты, а не "конкретные персоналии и узкоклановые интересы".

Также Касым-Жомарт Токаев пообещал, что вскоре представит свою предвыборную платформу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991694-tsik-prinyala-dokumenty-o-registratsii-tokaeva-kandidatom-v-prezidenty/