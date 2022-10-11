Хайруллу Габжалилова выдвинули кандидатом в президенты Казахстана
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Хайрулла Габжалилов подал документы в ЦИК РК для участия в президентских выборах в качестве кандидата от республиканского общественного объединения "Объединение оралманов "Асар", передает официальный сайт Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Сообщается, что 11 октября в ЦИК были представлены следующие документы Габжалилова Хайруллы Мугавияевича о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана республиканским общественным объединением "Объединением оралманов "Асар":
1. выписка из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения "Объединение оралманов "Асар" о выдвижении кандидатом в президенты РК;
2. заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты с приложением биографических данных;
3. документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК;
4. копия документа, удостоверяющего личность;
5. копия диплома о высшем образовании.
Напомним, сегодня, 11 октября, в 18:00 закончится выдвижение кандидатов в президенты Казахстана на предстоящих выборах. Кто уже зарегистрировался в Центральной избирательной комиссии, читайте здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992163-kandidat-v-prezidenty-hayrulla-gabzhalilov-podal-dokumenty-v-tsik/