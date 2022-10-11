Хайруллу Габжалилова выдвинули кандидатом в президенты Казахстана

Хайрулла Габжалилов. Кадр из видео: YouTube/Жетісу телеарнасы

Хайрулла Габжалилов подал документы в ЦИК РК для участия в президентских выборах в качестве кандидата от республиканского общественного объединения "Объединение оралманов "Асар", передает официальный сайт Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Сообщается, что 11 октября в ЦИК были представлены следующие документы Габжалилова Хайруллы Мугавияевича о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана республиканским общественным объединением "Объединением оралманов "Асар":

1. выписка из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения "Объединение оралманов "Асар" о выдвижении кандидатом в президенты РК;

2. заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты с приложением биографических данных;

3. документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК;

4. копия документа, удостоверяющего личность;

5. копия диплома о высшем образовании.

Напомним, сегодня, 11 октября, в 18:00 закончится выдвижение кандидатов в президенты Казахстана на предстоящих выборах. Кто уже зарегистрировался в Центральной избирательной комиссии, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992163-kandidat-v-prezidenty-hayrulla-gabzhalilov-podal-dokumenty-v-tsik/