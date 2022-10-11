Выдвинутая кандидатом в президенты Салтанат Турсынбекова подала документы в ЦИК

Салтанат Турсынбекова. Фото: instagram.com/saltanat.parhatkyzy/

В Центральную избирательную комиссию РК поступили документы Салтанат Турсынбековой для регистрации ее в качестве кандидата в президенты РК, сообщается на официальном сайте ЦИК.

11 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы Турсынбековой Салтанат Пархатовны о ее выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан республиканским общественным объединением "Қазақ аналары-дәстүрге жол", сообщили в ЦИК.

Она предоставила следующие документы:

Выписка из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения "Қазақ аналары-дәстүрге жол" о выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан; Заявление Турсынбековой С.П. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных; Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан; Копия документа, удостоверяющего личность; Копия диплома о высшем образовании.

Напомним, что Республиканское общественное объединение "Қазақ аналары – дәстүрге жол" выдвинуло правозащитницу Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты Казахстана на предстоящих выборах.

В разные годы Турсынбекова работала в государственных структурах, Верховном суде, является членом общественного совета Астаны, а также руководителем проекта "Казахстан без насилия в семье".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992165-saltanat-tursynbekova-podala-dokumenty-v-tsik/