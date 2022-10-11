Выдвинутая кандидатом в президенты Салтанат Турсынбекова подала документы в ЦИК
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В Центральную избирательную комиссию РК поступили документы Салтанат Турсынбековой для регистрации ее в качестве кандидата в президенты РК, сообщается на официальном сайте ЦИК.
11 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы Турсынбековой Салтанат Пархатовны о ее выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан республиканским общественным объединением "Қазақ аналары-дәстүрге жол", сообщили в ЦИК.
Она предоставила следующие документы:
- Выписка из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения "Қазақ аналары-дәстүрге жол" о выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан;
- Заявление Турсынбековой С.П. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;
- Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
- Копия документа, удостоверяющего личность;
- Копия диплома о высшем образовании.
Напомним, что Республиканское общественное объединение "Қазақ аналары – дәстүрге жол" выдвинуло правозащитницу Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты Казахстана на предстоящих выборах.
В разные годы Турсынбекова работала в государственных структурах, Верховном суде, является членом общественного совета Астаны, а также руководителем проекта "Казахстан без насилия в семье".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992165-saltanat-tursynbekova-podala-dokumenty-v-tsik/