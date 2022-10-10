Талгата Ергалиева выдвинули на пост президента от "Союза строителей Казахстана"

Фото: Facebook / Талгат Ергалиев

Сегодня, 10 октября, кандидат в президенты Казахстана Талгат Ергалиев представил документы Центральной избирательной комиссии РК. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

10 октября 2022 года в ЦИК РК были представлены документы Ергалиева Талгата Файзуллиевича о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана республиканским объединением юридических лиц "Союз строителей Казахстана".

Сообщается, что были представлены следующие документы:

Выписка из протокола заседания высшего органа республиканского объединения юридических лиц "Союз строителей Казахстана" о выдвижении в президенты Республики Казахстан; Заявление Ергалиева Т.Ф. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных; Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан; Копия документа, удостоверяющего личность; Копия диплома о высшем образовании.

Напомним, Ергалиев уже принимал участие в президентских выборах в 2019 году.

Он закончил Казахский агротехнический университет. Позже работал преподавателем и замдекана в родном университете.

В разные годы был директором торгово-закупочной организации, строительной организации ТОО "АксайИнвестСтрой", ТОО "Металлстройсервис", гендиректором ТОО СК "Стройкласс". В 2007-2010 годах возглавлял совет директоров группы компаний ТОО СК "Стройкласс".

В 2010 году стал председателем "Союза строителей Казахстана".

Ранее в Центральной избирательной комиссии официально заявили, что Нурлан Ауесбаев и Жигули Дайрабаев соответствуют требованиям к кандидатам в президенты Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991984-talgat-ergaliev-ballotiruetsya-na-post-prezidenta-ot-soyuza-stroiteley-kazahstana/