Кандидат в президенты от оппозиции признан соответствующим требованиям
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На заседании в Центральной избирательной комиссии сегодня заявили о признании Нурлана Ауесбаева соответствующим требованиям к кандидатам в президенты, передает корреспондент NUR.KZ.
В ЦИК сообщили, что, согласно поступившим из компетентных госорганов сведений, отсутствуют препятствия для регистрации Нурлана Ауесбаева в качестве кандидата в президенты Казахстана.
Сообщается, что он не судим, не совершал коррупционных преступлений, обладает активным избирательным правом, является гражданином Казахстана по рождению и проживает в стране последние 65 лет, свободно владеет государственным языком, имеет высшее образование, имеет опыт работы на госслужбе более 10 лет.
В ЦИК постановили:
1. Установить, что кандидат в президенты Казахстана Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич соответствует предъявленным к нему Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" требованиям;
2. Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Казахстана.
Согласно поступившим в ЦИК сведениям, Ауесбаев родился 17 марта 1957 года в ЮКО в ауле Алгабас.
Также сегодня стало известно, что Ауесбаев сдал экзамен по казахскому языку. Лингвистическая комиссия признала, что он свободно владеет государственным языком.
Напомним, что Ауесбаева выдвинула Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991958-nurlana-auesbaeva-priznali-sootvetstvuyuschim-trebovaniyam-k-kandidatam-v-prezidenty/