Кандидат в президенты от оппозиции признан соответствующим требованиям

Нурлан Ауесбаев. Фото: osdp.kz

На заседании в Центральной избирательной комиссии сегодня заявили о признании Нурлана Ауесбаева соответствующим требованиям к кандидатам в президенты, передает корреспондент NUR.KZ.

В ЦИК сообщили, что, согласно поступившим из компетентных госорганов сведений, отсутствуют препятствия для регистрации Нурлана Ауесбаева в качестве кандидата в президенты Казахстана.

Сообщается, что он не судим, не совершал коррупционных преступлений, обладает активным избирательным правом, является гражданином Казахстана по рождению и проживает в стране последние 65 лет, свободно владеет государственным языком, имеет высшее образование, имеет опыт работы на госслужбе более 10 лет.

В ЦИК постановили:

1. Установить, что кандидат в президенты Казахстана Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич соответствует предъявленным к нему Конституцией и Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" требованиям;

2. Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Казахстана.

Согласно поступившим в ЦИК сведениям, Ауесбаев родился 17 марта 1957 года в ЮКО в ауле Алгабас.

Также сегодня стало известно, что Ауесбаев сдал экзамен по казахскому языку. Лингвистическая комиссия признала, что он свободно владеет государственным языком.

Напомним, что Ауесбаева выдвинула Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991958-nurlana-auesbaeva-priznali-sootvetstvuyuschim-trebovaniyam-k-kandidatam-v-prezidenty/