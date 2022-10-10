Жуматай Алиев вновь выдвинут кандидатом в президенты

Жуматай Алиев. Фото: parlam.kz

Экс-депутат Жуматай Алиев выдвинут кандидатом в президенты Казахстана. В Центральную избирательную комиссию РК 10 октября были представлены соответствующие документы, сообщается на официальном сайте ЦИК Казахстана.

Как сообщили в Центризбиркоме, сегодня, 10 октября, в ЦИК были представлены следующие документы Жуматая Алиева о его выдвижении кандидатом в президенты общественным объединением "Халық демографиясы":

выписка из протокола заседания высшего органа общественного объединения "Халық демографиясы" о выдвижении в президенты Республики Казахстан; заявление Алиева Ж. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК; копия документа, удостоверяющего личность; копии дипломов о высшем образовании.

Алиев с января 2012 года по январь 2016 года был депутатом мажилиса, до этого в разные годы работал заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана и заместителем председателя ассамблеи.

Ранее Алиев уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента Казахстана на выборах в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992004-zhumatay-aliev-vnov-vydvinut-kandidatom-v-prezidenty/