Кандидат в президенты Нуржан Альтаев прошел экзамен на знание госязыка

Нуржан Альтаев. Фото: facebook.com/Нуржан Альтаев

Сегодня, 11 октября, в Центральной избирательной комиссии РК состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Альтаева Нуржана Бауыржанулы, сообщается на официальном сайте ЦИК РК.

Как отметили в ведомстве, лингвистический экзамен был проведен в три этапа:

написание письменного задания;

чтение отрывка из произведения классической казахской литературы;

публичное выступление на выбранную тему.

После сдачи экзамена комиссия провела коллегиальное обсуждение и подвела итоги.

"Письменное задание было на тему "Біртұтас Алаш идеясы". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании кандидат прочитал отрывок из романа Ильяса Есенберлина "Көшпенділер". Третьим заданием было 15-минутное выступление на тему "Бабалар аманаты", — говорится в сообщении ЦИК.

По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия открытым голосованием приняла решение о том, что кандидат в президенты Республики Казахстан Альтаев Нуржан Бауыржанулы свободно владеет государственным языком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992177-kandidat-v-prezidenty-nurzhan-altaev-proshel-ekzamen-na-znanie-gosudarstvennogo-yazyka/