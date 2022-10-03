Мейрам Кажыкен выдвинут кандидатом в президенты Казахстана

Мейрам Кажыкен. Фото: aiu.kz

Содружество профсоюзов "Аманат" выдвинуло кандидатом в президенты Казахстана Мейрама Кажыкена. Информацию об этом подтвердили корреспонденту NUR.KZ в самом содружестве.

Сообщается, что сегодня состоялось заседание центрального исполнительного комитета РОП "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".

На повестку был вынесен вопрос о выдвижении от профсоюзов кандидата в президенты Казахстана для участия во внеочередных выборах, назначенных на 20 ноября.

В результате открытого голосования большинством голосов принято решение о выдвижении Мейрама Кажыкена.

Мейраму Кажыкену 61 год, он уроженец Павлодарской области.

Кажыкен является доктором экономических наук, профессор, директором Института исследований современного общества, лидером инициативной группы по созданию партии Yntymaq.

На сайте Института экономических исследований Международного научного комплекса "Астана" уточняется, что Мейрам Кажыкен родился 5 апреля 1961 года.

Окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "инженер-гидротехник", аспирантуру Московского гидромелиоративного института, Национальную высшую школу государственного управления при президенте РК по специальности "государственное управление".

Владеет казахским, русским и английским языками.

В разные годы занимал должности в управлении экономики, акимате и департаменте промышленности Павлодарской области, в Агентстве РК по стратегическому планированию и реформам.

С 1999 по 2000 работал в Министерстве экономики РК, позже - в Министерстве транспорта и коммуникаций РК.

С 2003 по 2005 год был советником премьер-министра Казахстана, возглавлял Комитет промышленности и научно-технического развития Минторговли.

С 2010 по 2011 являлся президентом АО "Казахстанский институт развития индустрии".

С 2011 по 2012 год - директор ТОО "Научно-исследовательский институт инновационной экономики".

С 2015 по 2018 года - директор Центра обучения исследований и разрешения конфликтов Федерации профсоюзов РК.

С 2015 года директор ТОО "Институт исследований современного общества".

Является также профессором Astana International University.

Напомним, ранее свою кандидатуру в президенты Казахстана выдвинула партия "Ауыл" - на пост главы государства претендует 68-летний Жигули Дайрабаев.

Внеочередные выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября. С графиком предвыборных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990724-meyram-kazhyken-vydvinut-kandidatom-v-prezidenty-kazahstana/