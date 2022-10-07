Каракат Абден. Фото: Facebook / Karakat Abden

Каракат Абден выдвинули кандидатом в президенты Казахстана от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на объединение.

Сегодня в Астане состоялось общее собрание РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников".

"В ходе мероприятия для достижения и продвижения целей и задач РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников", а также для озвучивания проблем и защиты интересов уязвимых групп граждан на национальном уровне кандидатом в президенты на внеочередные выборы президента РК выдвинута Абден Каракат Жаксылыккызы", - говорится в сообщении.

Согласно информации объединения, Абден Каракат Жаксылыккызы родилась в Акмолинской области в 1974 году.

Каракат Абден - известный общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы.

Имеет опыт работы на государственных должностях, в том числе в центральном аппарате налогового комитета, в Академии государственного управления при президенте.

Являлась депутатом маслихата Астаны VI созыва.

Член попечительского совета Дома малютки и Детского дома, ментор и наставник для 15 воспитанников детского дома.

Воспитывает четверых детей.

К слову, в 2019 году Абден выпустила книгу "Ты - казашка. Гордись!", которая вызвала неоднозначную реакцию казахстанцев.

Напомним, документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты Казахстана уже подали действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев, кандидат от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев и представитель Содружества профсоюзов "Аманат" Мейрам Кажыкен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991708-karakat-abden-vydvinuli-kandidatom-v-prezidenty-kazahstana/