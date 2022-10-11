Еще двоих человек выдвинули кандидатами в президенты Казахстана

Фатима Бизакова. Фото: Facebook / Бизакова Фатима

Бакыт Жанабаев от "Казахстанской Лиги Любителей Футбола" и Фатима Бизакова от РОО "Практическая Психология" подали документы в ЦИК РК для участия в выборах в качестве кандидатов в президенты, передает официальный сайт Центризбиркома РК.

В последний день в ЦИК были представлены следующие документы Фатимы Бизаковой о ее выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан республиканским общественным объединением "Практическая Психология":

выписка из протокола заседания высшего органа республиканского общественного объединения "Практическая Психология" о выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан; заявление Бизаковой Ф. о ее согласии баллотироваться кандидатом в президенты с приложением биографических данных; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК; копия документа, удостоверяющего личность; копия диплома о высшем образовании.

Также в ЦИК поступили документы еще от одного гражданина – Бакыта Жанабаева, кандидата от общественного объединения "Казахстанская Лига Любителей Футбола".

Бакыт Жанабаев. Фото: пресс-служба Комитета госдоходов РК

Он представил следующие документы:

выписка из протокола заседания высшего органа общественного объединения "Казахстанская Лига Любителей Футбола" о выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан; заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК; копия документа, удостоверяющего личность; копия диплома о высшем образовании.

Напомним, сегодня, 11 октября, завершилось выдвижение кандидатов в президенты Казахстана.

Документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты Казахстана также подали действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев, кандидат от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев, представитель Содружества профсоюзов "Аманат" Мейрам Кажыкен, член общественного объединения "Халық демографиясы" Жуматай Алиев, кандидат от Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев, кандидат от РОО "Мұқалмас" Нуржан Альтаев, кандидат от объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" Салтанат Турсынбекова, кандидат от объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден, кандидат от "Объединения оралманов "Асар" Хайрулла Габжалилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992182-esche-dvoih-chelovek-vydvinuli-kandidatami-v-prezidenty-kazahstana/