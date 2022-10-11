Каракат Абден признали соответствующей требованиям к кандидатам в президенты

Каракат Абден. Фото: facebook.com/abdenova.karakat

Центральная избирательная комиссия РК постановила, что Каракат Абден соответствует требованиям к кандидатам в президенты, передает официальный сайт ЦИК Казахстана.

"В соответствии со статьей 54, пунктом 3 и подпунктом 2) пункта 6 статьи 56 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет:

1. Установить, что кандидат в президенты Республики Казахстан Абден Қарақат Жақсылыққызы соответствует предъявляемым к нему Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" требованиям.

2. Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан", - гласит сообщение.

Каракат Абден выдвинута от "Национального альянса профессиональных социальных работников". Днем ранее она сдала экзамен на знание казахского языка.

Тем временем стало известно, что еще одна женщина выдвинута кандидатом в президенты РК.

Напомним, внеочередные выборы президента РК состоятся 20 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992079-karakat-abden-priznali-sootvetstvuyuschey-trebovaniyam-k-kandidatam-v-prezidenty/