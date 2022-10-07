Кандидат в президенты от оппозиции сдал документы в ЦИК

Нурлан Ауесбаев в ЦИК. Фото: NUR.KZ

Нурлан Ауесбаев, кандидат в президенты Казахстана от ОСДП, сдал документы в Центральную избирательную комиссию РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Ауесбаев, который был выдвинут кандидатом в президенты Казахстана от Общенациональной социал-демократической партии, официально подал документы в ЦИК.

Отмечается, что на проверку может уйти два-три дня.

1 октября в Астане состоялся XIX Съезд партии ОСДП, в ходе которого были выдвинуты 5 кандидатов в президенты. По итогам голосования кандидатом в президенты от партии ОСДП был избран Нурлан Ауесбаев.

Напомним также, что вчера Касым-Жомарт Токаев согласился участвовать в президентских выборах от Народной коалиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991582-kandidat-ot-oppozitsii-sdal-dokumenty-v-tsik/