Еще одна женщина выдвинута кандидатом в президенты Казахстана

Салтанат Турсынбекова. Фото: Facebook / Saltanat Tursynbekova

Республиканское общественное объединение "Қазақ аналары – дәстүрге жол" выдвинуло правозащитницу Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты Казахстана на предстоящих выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на объединение.

Как сообщили в РОО, 11 октября в Астане состоялось заседание общего собрания объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол", которое рассмотрело вопрос выдвижения кандидата в президенты РК.

Участники общего собрания в качестве кандидата на предстоящие внеочередные выборы президента Казахстана выдвинули известного общественного деятеля, правозащитницу Турсынбекову Салтанат Пархатовну.

Как отметила руководитель объединения Айнур Жугунусова, Салтанат Турсынбекова активно занимается вопросами защиты материнства и детства, укрепления института семьи, продвижения национальных и духовных ценностей, что является одним из ключевых приоритетов объединения.

В разные годы Турсынбекова работала в государственных структурах, Верховном суде, является членом общественного совета Астаны, а также руководителем проекта "Казахстан без насилия в семье".

Напомним, на пост президента Казахстана претендует также член РОО "Национального альянса профессиональных социальных работников" Каракат Абден. Она уже сдала документы в ЦИК.

Документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты Казахстана уже подали действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев, кандидат от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев, представитель Содружества профсоюзов "Аманат" Мейрам Кажыкен и член общественного объединения "Халық демографиясы" Жуматай Алиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992066-esche-odna-zhenschina-vydvinuta-kandidatom-v-prezidenty-kazahstana/