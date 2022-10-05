Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев подал документы в ЦИК
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На сайте Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан сообщается, что 5 октября в ЦИК были представлены документы Жигули Дайрабаева о его выдвижении кандидатом в президенты страны.
Сообщается, что в ЦИК 5 октября были предоставлены документы о выдвижении Жигули Дайрабаева кандидатом в президенты Казахстана от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл".
Дайрабаев представил следующие документы:
1. Выписка из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" о выдвижении в президенты РК;
2. Заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты с приложением биографических данных;
3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК;
4. Копия документа, удостоверяющего личность;
5. Копии дипломов о высшем образовании.
Жигули Дайрабаев был выдвинут кандидатом в президенты Казахстана от партии "Ауыл" 30 сентября. Он является председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен" и председателем Ассоциации фермеров Казахстана.
Напомним, Мейрам Кажыкен первым из кандидатов в президенты подал документы в ЦИК.
Внеочередные выборы президента в Казахстане назначены на 20 ноября. С графиком предвыборных мероприятий можно ознакомиться здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991204-kandidat-v-prezidenty-zhiguli-dayrabaev-podal-dokumenty-v-tsik/