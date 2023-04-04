Главой Минцифры снова стал Багдат Мусин

Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Багдат Мусин вновь назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

"Указом главы государства Мусин Багдат Батырбекович назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Напомним, эту должность Багдат Мусин занимает с сентября 2020 года. В январе прошлого года указом президента он был переназначен на пост главы Минцифры.

Добавим, что, согласно информации на сайте Минцифры, Багдат Мусин родился в 1983 году в Экибастузе.

Окончил университет имени Сулеймана Демиреля (2000-2004) по специализации "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники" (Высшее GPA 3,3 из 4), а также Казахский институт правоведения и международных отношений (2004-2006) по специализации "Правовед".

Трудовой путь:

до 2004 года – сотрудник АО NAT, ТОО "Изет" и различных частных компаний;

с 2004 по 2007 год – инженер-программист, начальник отдела удостоверяющих центров, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО "Национальные информационные технологии";

с 2004 по 2007 год – советник-консультант по информационным технологиям АО "СК AMANAT-insurance";

с 2007 по 2010 год – советник министра юстиции по информационным технологиям и начальник управления информационных технологий;

с 2010 по 2011 год – заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации (Министерство транспорта и коммуникаций);

с 2011 по 2012 год – заместитель председателя комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН;

с 2012 по 2014 год – председатель комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН;

в 2014 году занимал должность председателя правления АО "Национальные информационные технологии";

с 2014 по 2017 год – председатель правления АО "Казпочта";

с 2017 по 2018 год – председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК;

с 2018 по 2019 год – заместитель председателя правления строительного холдинга Bi Group и руководитель корпоративного венчурного фонда;

с 2019 по 2020 год – IT-предприниматель, сооснователь IT-стартапов ReKassa, Tastamat и других;

в 2020 году – советник президента Казахстана по цифровизации и инновационным технологиям; позже в этом же году – первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

со 2 сентября 2020 года – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Также отметим, что данное Минцифры занимается формированием и реализацией государственной политики в области цифрового развития страны, в сферах инновационной деятельности, связи, оказания государственных услуг, электронной промышленности, а также занимается развитием электронного правительства, координацией деятельности ГК "Правительство для граждан", вопросами информационной безопасности, аэрокосмической промышленности, геодезии и картографии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015372-glavoy-mintsifry-snova-stal-bagdat-musin/