Апелляция по делу Перизат Кайрат и ее матери: что решил суд

Уголовная коллегия суда Астаны вынесла решение по апелляции Перизат Кайрат и ее матери - адвокат осужденных утверждал, что в деле не было уголовного преступления, передает корреспондент NUR.KZ.

Решением коллегии приговор в отношении Перизат Кайрат и ее матери оставили без изменений.

"Судебная коллегия постановила: приговор в отношении Перизат Кайрат и Гани Алашбаевой оставить без изменения. Апелляционные жалобы защитников и осужденных - без удовлетворения", - зачитали в суде.

В суде напомнили, что Перизат Кайрат и ее мать собрали в фонд BIZ BIRGEMIZ более 3,5 млрд тенге под видом сборов на благотворительность, но деньги лишь частично были направлены на благие дела для придание вида законности действий.

При этом средства осужденные расходовали по своему усмотрению: покупали авто, квартиры, украшения, мебель, украшения, поездки.

Как отметил судья коллегии, мошенничество состоит в том, что жертвующих в фонд граждан и бизнесменов ввели в заблуждение с целью получения от них денег. Таким образом, судебная коллегия посчитала, что преступление в суде было рассмотрено верно, а наказание Перизат Кайрат и ее матери назначено справедливо.

Напомним, ранее в августе текущего года адвокат Перизат Кайрат сообщил, что осужденная решила обжаловать приговор - юрист на тот момент уже подал апелляционную жалобу.

Сегодня, с началом заседания по апелляции, адвокат Асланбек Даулетьяров высказал мнение, что дело Кайрат Перизат и ее матери не подлежит рассмотрению в уголовно-процессуальном порядке, потому что это сфера благотворительности.

Юрист заявил, что благотворители не могут быть потерпевшими по делу, потому что деньги на благотворительность передаются безвозмездно, и далее средства становятся собственностью фонда.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

Позже стало известно, что речь идет о 34-летней Перизат Кайрат. После новостей о хищении партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

А в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Перизат Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют. Расследование дела было завершено 3 апреля.

Суд над Перизат Кайрат

Суд по громкому делу начался 9 июля. В суде прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Кайрат отрицала миллиардные траты. На суде Перизат не смогла сдержать эмоций.

Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги.

Судебный процесс был завершен 25 июля - Перизат Кайрат осудили на 10 лет колонии. Ее мать также признали виновной - ее приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

