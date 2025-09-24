В Астане начался суд по апелляции осужденной Перизат Кайрат

В столичном суде начали рассматривать апелляцию по делу Перизат Кайрат и ее матери. Сами осужденные участия в процессе не принимают, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание по апелляции проходит онлайн, интересы осужденных представляет их адвокат. Лично в суде находятся лишь судья и прокурор.

По мнению адвоката Асланбека Даулетьярова, дело Кайрат Перизат и ее матери не подлежит рассмотрению в уголовно-процессуальном порядке, потому что это сфера благотворительности.

Юрист считает, что благотворители не могут быть потерпевшими по делу, потому что деньги на благотворительность передаются безвозмездно, и далее средства становятся собственностью фонда. Таким образом, как считает адвокат, это гражданское дело.

Также он отметил, что матери Перизат Кайрат не предъявили ни один пункт, однако, ее обвинили. При этом прямых переводов на счет матери со счета фонда BIZ BIRGEMIZ не было, что говорит о ее невиновности.

Прокурор заявила, что считает наказание Перизат Кайрат и ее матери обоснованным, и попросила оставить его без изменений.

Напомним, ранее в августе текущего года адвокат Перизат Кайрат сообщил, что осужденная решила обжаловать приговор - юрист на тот момент уже подал апелляционную жалобу.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

Позже стало известно, что речь идет о 34-летней Перизат Кайрат. После новостей о хищении партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

А в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Перизат Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют. Расследование дела было завершено 3 апреля.

Суд над Перизат Кайрат

Суд по громкому делу начался 9 июля. В суде прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Кайрат отрицала миллиардные траты. На суде Перизат не смогла сдержать эмоций.

Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги.

Судебный процесс был завершен 25 июля - Перизат Кайрат осудили на 10 лет колонии. Ее мать также признали виновной - ее приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

