Перизат Кайрат и ее мать обжаловали приговор: стала известна дата рассмотрения апелляции

Осужденные Перизат Кайрат и ее мать Гани Алашбаева намерены обжаловать приговор, который апелляционная коллегия рассмотрит уже на следующей неделе, передает NUR.KZ.

В августе текущего года адвокат Перизат Кайрат сообщил, что осужденная решила обжаловать приговор - юрист на тот момент уже подал апелляционную жалобу.

Сегодня в пресс-службе столичного суда сообщили, что уже на этой неделе, 24 сентября, апелляционной инстанцией будет рассмотрено дело по апелляционной жалобе адвоката Перизат Кайрат и ее матери Гани Алашбаевой.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

Позже стало известно, что речь идет о 34-летней Перизат Кайрат. После новостей о хищении партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

А в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Перизат Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют. Расследование дела было завершено 3 апреля.

