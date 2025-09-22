jitsu gif
    Происшествия
      Перизат Кайрат и ее мать обжаловали приговор: стала известна дата рассмотрения апелляции

      Опубликовано:

      Перизат Кайрат
      Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

      Осужденные Перизат Кайрат и ее мать Гани Алашбаева намерены обжаловать приговор, который апелляционная коллегия рассмотрит уже на следующей неделе, передает NUR.KZ.

      В августе текущего года адвокат Перизат Кайрат сообщил, что осужденная решила обжаловать приговор - юрист на тот момент уже подал апелляционную жалобу.

      Сегодня в пресс-службе столичного суда сообщили, что уже на этой неделе, 24 сентября, апелляционной инстанцией будет рассмотрено дело по апелляционной жалобе адвоката Перизат Кайрат и ее матери Гани Алашбаевой.

      Дело Перизат Кайрат

      В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

      Позже стало известно, что речь идет о 34-летней Перизат Кайрат. После новостей о хищении партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

      А в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Перизат Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

      В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

      В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют. Расследование дела было завершено 3 апреля.

      Суд над Перизат Кайрат

      Суд по громкому делу начался 9 июля. В суде прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

      Сама Кайрат отрицала миллиардные траты. На суде Перизат не смогла сдержать эмоций.

      Во время прений прокурор заявил, что при досмотре телефона матери Перизат Кайрат - Гани Алашбаевой - были найдены заметки, в которых указаны суммы, куда, по версии обвинения, она направляла деньги.

      Судебный процесс был завершен 25 июля - Перизат Кайрат осудили на 10 лет колонии. Ее мать также признали виновной - ее приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

