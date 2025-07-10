Перизат Кайрат заявила о побоях в СИЗО: в полиции Астаны показали видео

В Департаменте полиции Астаны прокомментировали заявление Перизат Кайрат о якобы побоях, полученных от рук сотрудников СИЗО, передает NUR.KZ.

Департамент полиции Астаны в Instagram-аккаунте сообщил, что 9 июня подследственная Перизат Кайрат обратилась в органы прокуратуры с заявлением, в котором указала, что сотрудник учреждения силой закрыл дверь камеры, зажав ее в дверном проеме, тем самым причинив ей телесные повреждения.

Сообщается, что в рамках следствия были изучены видеозаписи камер сплошного наблюдения учреждения, допрошены сотрудники и свидетели.

"По результатам первичных следственных действий доводы Кайрат П. о нанесении ей телесных повреждений сотрудниками учреждения при закрытии двери камеры не подтверждаются, о чем свидетельствует запись камеры видеонаблюдения, сделанная в момент, который П. Кайрат указала в заявлении как факт нанесения ей телесных повреждений", - ответили в полиции.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, назначена экспертиза.

Напомним, 9 июля в Астане началось судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат. Общественницу и ее мать Гайни Алашбаеву обвиняют в мошенничестве.

Позже на предварительном слушании вынесли решение о проведении дальнейших заседаний в частично закрытом режиме. СМИ смогут присутствовать в суде и следить за ходом рассмотрения дела.

Также во время предварительного слушания подсудимая Перизат Кайрат заявила, что не признает вину. Кроме того, она обвинила сотрудников СИЗО в нанесении побоев.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело. В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.

3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено. Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Кроме того, в АФМ озвучили предварительную сумму ущерба.

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