"Ее слова пронизывали до костей": потерпевший рассказал в суде об угрозах Гульмиры Сатыбалды

В суде по делу Гульмиры Сатыбалды выступил третий потерпевший - Касым Жунусов. Он рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику, передает NUR.KZ.

После того, как потерпевшего Абая Жунусова начали удерживать в неволе, его брат Касым приехал в офис, чтобы лично поговорить с Гульмирой Сатыбалды. По словам потерпевшего, она сказала: "Если хотите освободить своего брата, продайте все свое имущество и сообщите об этом всем родственникам".

"16 февраля, после того, как Гульмира сообщила мне, что мы должны заложить, мне начал звонить юрист компании Жумадильда. Он звонил как рэкетир и требовал, чтобы я отдал документы наших домов. Он прям называл по адресу, потому что он знал, где я живу. Потом требовал, чтобы я принес документы к дому моего брата. Он говорил, что это все по приказу Гульмиры Сатыбалды.

17 числа около обеда пришел Валентин Каземир. Он сказал, что надо оценить дом. Он осматривал первый, второй, цокольный этаж, вплоть до деревьев и цветов. Он снимал на фотоаппарат. В один момент он вышел, я даже не успел спросить у него, что происходит. Затем к двум часам приехала другая женщина. Она тоже начала снимать на фото и оценивать. Судя по тому, что она снимала все комнаты моего дома, я понял, что она является оценщиком", - рассказал Касым Жунусов.

18 февраля 2019 года Гульмира Сатыбалды лично позвонила Касыму и сказала, чтобы тот пригнал машину Land Cruiser, рассказал потерпевший. Сделать это он попросил своего зятя, написав на него доверенность.

"К пяти часам пришел Жумадильда и потребовал, чтобы я подписал договор купли-продажи, что я продал свой автомобиль Land Cruiser 200 компании "Baur Kazakhstan" и наличными получил 22 млн тенге. Меня вынудили написать расписку, что я получил наличными 22 млн тенге.

19 числа мне позвонил Жумадильда и сообщил, что мой дом оценили в 180 тысяч долларов. Тогда курс составлял 378,6 тенге. Когда я сам лично перевел в тенге, то вышло 68 млн 166 тысяч тенге. Жумадильда сказал, что заранее предупредит, когда надо поехать и подписать документы.

Потом мы поехали с супругой в указанное место, где уже был подготовлен договор о займе и договор купли-продаже. Я лично спросил у Кабенова, кому он повезет эти деньги. Он ответил, что повезет Гульмире Сатыбалды, которая сейчас сидит и ждёт в банке", - сообщил потерпевший.

28 февраля Касыму Жунусову позвонили и сообщили, что по приказу вышестоящих лиц ему нужно сдать свою спецтехнику, рассказал потерпевший. Техника в это время находилась в селе Райымбек.

"Они сначала забрали технику, а потом моя супруга написала доверенность", - сообщил потерпевший.

После того, утверждает мужчина, как они передали все свое имущество, они позвонили Гульмире Сатыбалды, которая разрешила навестить Абая Жунусова. К нему Касым отправился вместе с мамой и братом Алтаем.

"Абай был в своей спальне в темноте. У нас не было возможности долго общаться. Он сказал, что каждая наша попытка помочь будет против него. Мы общались где-то полчаса и уехали. Мама всю дорогу плакала. Она боялась, что он умрет, потому что там нет ни еды, ни удобств. (…)

Она сказала, что обратится к матери Кайрата Сатыбалды - Светлане. Сначала мы не поддерживали эту идею, но потом мы послушали маму и я сам лично повез ее в офис. Она сама зашла, я ждал в машине. Она была там около часа и по дороге рассказала, о чем они разговаривали.

Она (Светлана - прим.авт.) ответила хладнокровно и ничего не обещала, сказала, что попробует поговорить и даст ответ через неделю. Мы ждали где-то 10 дней, но они не звонили. Мама просила снова поехать, но она ответила как в тот раз, что поговорит и попробует, но ничего не обещает. Через 4-5 дней Алтай сказал, что Кайрат Сатыбалды сам начал проводить аудит по всем компаниям Абая Жунусова", - рассказал Касым Жунусов.

В конце мая Касыму позвонил некий Дмитрий, сказал, что он от Гульмиры Сатыбалды и попросил приехать в аудиторскую компанию, рассказал потерпевший.

"Я прибыл в указанное место в указанное время. В кабинете сидели три человека. Один из них был Абаем. Я его еле узнал. Он был весь обросший. Мы поздоровались, обнялись. Я спросил у Дмитрия о том, есть ли возможность повезти его к маме, так как она сильно скучает и переживает. Но когда я попросил Дмитрия повезти его к маме, Абай сам ответил, что он еще не освободился, в коридоре ждут другие люди.

Помимо этого, я еще отвечал на аудиторские вопросы. Меня впустили в очень темную комнату с очень плотными шторами. Мне надели шлем, включили аппарат и надевали проволоки на ноги и руки. И около трех часов задавали вопросы касательно имущества Абая заграницей, есть ли другие счета и деньги", - сообщил Касым Жунусов.

Также в суде у потерпевшего спросили о том, насколько угрозы Гульмиры Сатыбалды были реальными и осуществимыми.

"Это все казалось очень реальным, реалистичным. Пронизывали до костей ее слова. Она очень много обзывалась, что для нас было очень странным", - ответил потерпевший.

Напомним, в начале мая текущего года дело в отношении Гульмиры Сатыбалды направили в суд. Агентством по противодействию коррупции было завершено расследование по подозрению Гульмиры Сатыбалды и других лиц по фактам незаконного лишения свободы предпринимателя, вымогательства в особо крупном размере и самоуправстве, повлекшего тяжкие последствия.

В начале апреля сообщалось о том, в совершении каких преступлений подозревается Гульмира Сатыбалды.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Отмечалось, что Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

3 июня, началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

На предыдущих судебных заседаниях показания давал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды. Также на крайнем заседании Гульмира Сатыбалды обратилась в суде к потерпевшему.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.