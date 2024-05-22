Сколько денег вернул Боранбаев правительству Казахстана

Замглавы АФМ Женис Елемесов сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, сколько в общей сложности средств вернул правительству осужденный бизнесмен Кайрат Боранбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Жениса Елемесова, сколько денег вернул правительству Кайрат Боранбаев.

"В общей сложности по уголовному делу, по которому был осужден, ущерб был возмещен в размере 14,5 млрд тенге. Помимо этого он добровольно возместил ущерб в размере около 120 млрд тенге. 134,5 млрд тенге – на сегодняшний день то, что он возместил, я называю. Уголовное дело еще не прекращено, расследуется. Возможно, будут еще какие-то возмещения", – сказал в ответ зампред АМФ.

При этом, по словам Елемесова, публикации в СМИ о том, что многие активы Боранбаева не работающие, некорректная.

"Все активы переданы, зарегистрированы, в базе данных официально можете посмотреть. Оценочную стоимость всех переданных активов не могу сказать на память. Гостиница работает (речь идет о Comfort Hotel в Астане – прим. ред.), можете съездить, посмотреть", – отметил он.

Напомним, в октябре 2023 года бизнесмен Кайрат Боранбаев добровольно передал в доход государства гостиничный комплекс "Comfort Hotel Astana" стоимостью свыше 1,4 млрд тенге. Сообщалось, что гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. квадратных метров имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.

В марте сообщалось, что торги по реализации комплекса не состоялись. Отмечалось, что на момент начала торгов отсутствовали принятые заявки участников веб-порталом реестра.

Однако в начале мая стало известно, что торги по реализации отеля состоялись – они были проведены в формате тендера по передаче в доверительное управление с правом выкупа.

Позже сообщалось, что в ходе торгов поступила всего лишь одна заявка – от компании Invesco PowerShares Capital Management.

Кроме того, принадлежавшие Кайрату Боранбаеву сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передали в госсобственность.

Ранее мы писали и о том, какие еще активы Боранбаева вернули государству.

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года: его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признавал и заявлял, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В середине октября прошлого года стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области. Но уже через неделю суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. Бизнесмена выпустили из тюрьмы.

В начале ноября вышедший на свободу бизнесмен Кайрат Боранбаев написал пост в своем профиле в Instagram. В нем он поблагодарил тех, кто поддерживал его.

Также у Боранбаева отсудили бывший McDonald's в Беларуси.