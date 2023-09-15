Почему для Боранбаева запросили 6 лет, объяснили в прокуратуре Астаны

Прокуратура Астаны заключила процессуальное соглашение о признании вины с Кайратом Боранбаевым и другими подсудимыми по делу о растрате денежных средств АО "КазТрансГаз", передает официальный сайт ведомства.

В прокуратуре пояснили, что по закону обязательными условиями для заключения такого соглашения является добровольное волеизъявление подсудимых, их согласие с предъявленным обвинением, неоспаривание доказательств, признание ущерба и согласие потерпевшего.

"Учитывая, что подсудимые полностью признали вину и возместили ущерб в размере 14,5 млрд тенге, с согласия потерпевшей стороны прокуратурой города принято решение о заключении процессуального соглашения.

По его условиям, подсудимые не оспаривают свою вину в инкриминируемых им преступлениях и согласны с назначением Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому с конфискацией имущества, Тайыру Жанузаку – 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением всех троих права занимать должности на государственной службе", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что такой размер наказания определен, исходя из требований части 3 статьи 55 Уголовного кодекса, согласно которой, в случае заключения процессуального соглашения срок и размер наказания не может превышать половину максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК.

"Учитывая, что максимальное наказание по статьям 189 и 218 УК не превышает 12 лет, подсудимым предложено назначить по 6 и 5 лет лишения свободы (не более половины максимального срока), соответственно.

Процессуальное соглашение направлено в суд для рассмотрения и принятия решения о его утверждении", – рассказали в ведомстве.

Напомним, сегодня в столичном суде апелляционная коллегия рассматривает дело в отношении Кайрата Боранбаева. Прокурор запросил для Боранбаева 6 лет лишения свободы, для фигурирующих в деле Романа Наханова – 6 лет, Тайыра Жанузака – 5 лет лишения свободы.

Дело Кайрата Боранбаева

Бывшего главу правления нацкомпании QazaqGaz Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года. Его и группу лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Судебный процесс над бизнесменом начался 30 декабря 2022 года.

Прокурор в ходе заседания заявил, что свою долю средств Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а на часть средств – купил помещение в Алматы.

Боранбаев в суде заявил, что не понимает суть обвинения и не признает свою вину.

Также на заседании суда в конце декабря адвокат Боранбаева попросил изменить его подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на менее строгую, однако судья отказала ему в этом.

В конце января 2023 года в суде Астаны заявили, что СМИ запретили вести аудио- и видеозаписи и публиковать материалы с показаниями свидетелей из зала суда. Это связали с тем, что некоторые журналисты пытаются сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева.

31 марта 2023 года в отношении Боранбаева был вынесен приговор. Бизнесмена приговорили к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Также суд постановил внести представление президенту страны о лишении Боранбаева госнаград - орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3-й степени.

Однако в июле самому Боранбаеву и еще двум осужденным отменили приговор. При этом всех троих оставили под стражей, но назначили рассмотрение апелляции.

В конце августа состоялось первое заседание апелляции по правилам первой инстанции.

На суде Боранбаев заявил, что признает вину "в рамках процессуального соглашения" – ранее о заключении этого соглашения ходатайствовали его адвокаты.

Вчера АФМ сообщило, что активы еще на 90 млрд тенге, в том числе нефтяное месторождение, гостиницы и торговые комплексы, вернули в собственность государства по делу Кайрата Боранбаева.