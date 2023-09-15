Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему для Боранбаева запросили 6 лет, объяснили в прокуратуре Астаны

Опубликовано:

Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Прокуратура Астаны заключила процессуальное соглашение о признании вины с Кайратом Боранбаевым и другими подсудимыми по делу о растрате денежных средств АО "КазТрансГаз", передает официальный сайт ведомства.

В прокуратуре пояснили, что по закону обязательными условиями для заключения такого соглашения является добровольное волеизъявление подсудимых, их согласие с предъявленным обвинением, неоспаривание доказательств, признание ущерба и согласие потерпевшего.

"Учитывая, что подсудимые полностью признали вину и возместили ущерб в размере 14,5 млрд тенге, с согласия потерпевшей стороны прокуратурой города принято решение о заключении процессуального соглашения.

По его условиям, подсудимые не оспаривают свою вину в инкриминируемых им преступлениях и согласны с назначением Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому с конфискацией имущества, Тайыру Жанузаку – 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением всех троих права занимать должности на государственной службе", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что такой размер наказания определен, исходя из требований части 3 статьи 55 Уголовного кодекса, согласно которой, в случае заключения процессуального соглашения срок и размер наказания не может превышать половину максимального срока, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК.

"Учитывая, что максимальное наказание по статьям 189 и 218 УК не превышает 12 лет, подсудимым предложено назначить по 6 и 5 лет лишения свободы (не более половины максимального срока), соответственно.

Процессуальное соглашение направлено в суд для рассмотрения и принятия решения о его утверждении", – рассказали в ведомстве.

Напомним, сегодня в столичном суде апелляционная коллегия рассматривает дело в отношении Кайрата Боранбаева. Прокурор запросил для Боранбаева 6 лет лишения свободы, для фигурирующих в деле Романа Наханова – 6 лет, Тайыра Жанузака – 5 лет лишения свободы.

Дело Кайрата Боранбаева

Бывшего главу правления нацкомпании QazaqGaz Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года. Его и группу лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Судебный процесс над бизнесменом начался 30 декабря 2022 года.

Прокурор в ходе заседания заявил, что свою долю средств Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а на часть средств – купил помещение в Алматы.

Боранбаев в суде заявил, что не понимает суть обвинения и не признает свою вину.

Также на заседании суда в конце декабря адвокат Боранбаева попросил изменить его подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на менее строгую, однако судья отказала ему в этом.

В конце января 2023 года в суде Астаны заявили, что СМИ запретили вести аудио- и видеозаписи и публиковать материалы с показаниями свидетелей из зала суда. Это связали с тем, что некоторые журналисты пытаются сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева.

31 марта 2023 года в отношении Боранбаева был вынесен приговор. Бизнесмена приговорили к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Также суд постановил внести представление президенту страны о лишении Боранбаева госнаград - орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3-й степени.

Однако в июле самому Боранбаеву и еще двум осужденным отменили приговор. При этом всех троих оставили под стражей, но назначили рассмотрение апелляции.

В конце августа состоялось первое заседание апелляции по правилам первой инстанции.

На суде Боранбаев заявил, что признает вину "в рамках процессуального соглашения" – ранее о заключении этого соглашения ходатайствовали его адвокаты.

Вчера АФМ сообщило, что активы еще на 90 млрд тенге, в том числе нефтяное месторождение, гостиницы и торговые комплексы, вернули в собственность государства по делу Кайрата Боранбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036729-pochemu-dlya-boranbaeva-zaprosili-6-let-obyasnili-v-prokurature-astany/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.