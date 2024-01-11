У Боранбаева отсудили бывший McDonald's в Беларуси

Госкомитет по имуществу отсудил у владельца рестораны Mak.by (бывш. McDonald's) - осенью был вынесен приговор, однако его пытаются обжаловать.

Ведомство выиграло суд у компании KSB VICTORY RESTAURANTS PTE.LTD, зарегистрированной в Сингапуре, сообщает Еврорадио.

10 октября было вынесено соответствующее решение, однако компания подала апелляцию в Верховный суд. На 10 января было назначено рассмотрение апелляционной жалобы. Информации о том, какое решение было принято в Верховном суде, пока нет.

Издание пояснило, что эти рестораны ранее работали под брендом Mcdonald's, но компания покинула Беларусь в ноябре 2022 года после ухода с российского рынка. Ожидалось, что на их место придет бренд "Вкусно и точка", но президент Лукашенко потребовал, чтобы работу продолжили местные производители.

С ноября 2022-го по апрель 2023-го рестораны работали без вывесок. Со второй половины апреля они работают под названием Mak.by.

По информации Sputnik Беларусь, владельцем сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Беларуси является казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев.

Дело Кайрата Боранбаева

Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным - он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники" - соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак - также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми. В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В середине октября стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

Позже Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане. А позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

В октябре мы рассказывали, какие еще активы Боранбаева вернули государству.

В ноябре 2023 года Кайрат Боранбаев вышел на свободу. Бизнесмен после освобождения написал пост - в нем он поблагодарил тех, кто поддерживал его в последнее время.