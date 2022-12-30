"Похищенное перевел на счет в швейцарском банке": в суде зачитали обвинение Боранбаеву

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В суде Астаны озвучили обвинение в адрес бизнесмена Кайрата Боранбаева и еще ряда лиц, которых подозревают в хищении 14,5 млрд тенге. Прокурор заявил, что свою долю средств Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а на часть средств купил помещение в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор в своем обвинении заявил, что Боранбаев, а также группа лиц, куда входит в том числе бывший глава правления QazaqGaz, подозреваются в хищении 14,5 млрд тенге при закупе газа. Сообщается, что газ они специально купили по завышенной цене, а затем легализовали эту денежную разницу и поделили между собой.

По данным гособвинения, Боранбаеву было переведено 4,8 млрд тенге в качестве дивидендов от ТОО "Азия Газ Чунджа".

Таким образом, Боранбаева обвинили в пособничестве в растрате вверенного чужого имущества по части 5 статьи 28 и части 4 статьи 189 УК РК.

По словам прокурора, Боранбаев перевел часть своей суммы на счет в швейцарском банке, а затем купил недвижимость в Алматы и сдал ее в аренду.

"Часть похищенных и легализованных средств в размере 500 тысяч долларов Боранбаев посредством неоднократных сделок в виде конверсии и переводов 4 июня 2020 года перечислил на свой заграничный счет в швейцарском банке, чем вовлек в законный оборот.

После этого Боранбаев часть преступного дохода использовал для приобретения недвижимого имущества по адресу город Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/1 корпус 1 площадью 742,7 квадратных метра у ТОО "Есентай офис" за 686 млн тенге.

С целью извлечения дохода от имущества помещение по договору аренды от 24 февраля 2022 года передано в пользование ТОО с правом организации ресторанных услуг с арендной платой в размере 12,5% от оборотного периода за месяц либо не менее 10 млн тенге ежемесячно", - сообщил прокурор.

Бизнесмена обвинили в отмывании денег, полученных преступным путем, по пункту 3 части 3 статьи 218 УК РК.

Напомним, что сегодня судья отказал Боранбаеву в изменении меры пресечения – его адвокат просил изменить содержание под стражей на менее строгую меру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003804-pohischennoe-perevel-na-schet-v-shveytsarskom-banke-v-sude-zachitali-obvinenie-boranbaevu/