Стало известно, кому передали принадлежавший Боранбаеву гостиничный комплекс в Астане

Стало известно, кому передали комплекс Comfort Hotel Astana, принадлежавший Кайрату Боранбаеву. Объект передали в доверительное управление, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

По информации столичного акимата, в ходе торгов поступила всего лишь одна заявка - от компании Invesco PowerShares Capital Management.

По информации Бюро Нацстатистики, ТОО "Invesco PowerShares Capital Management" зарегистрировано в Астане в 2021 году и занимается междисциплинарными исследованиями и разработкой в области экономического, бюджетного и стратегического планирования.

Напомним, в октябре 2023 года бизнесмен Кайрат Боранбаев добровольно передал в доход государства гостиничный комплекс "Comfort Hotel Astana" стоимостью свыше 1,4 млрд тенге. Сообщалось, что гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. квадратных метров имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.

В марте сообщалось, что торги по реализации гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana, принадлежавшего Кайрату Боранбаеву, не состоялись. Отмечалось, что на момент начала торгов отсутствовали принятые заявки участников веб-порталом реестра.

На днях стало известно, что торги по реализации отеля состоялись - они были проведены в формате тендера по передаче в доверительное управление с правом выкупа. Торги инициированы управлением по инвестициям и развитию предпринимательства акимата Астаны.