Отель, принадлежавший Кайрату Боранбаеву, продали в Астане

Торги по реализации гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana, принадлежавшего Кайрату Боранбаеву, объявлены состоявшимися, передает NUR.KZ со ссылкой на Электронную торговую площадку.

Согласно информации на портале Электронной торговой площадки, торги по реализации отеля были проведены в формате тендера по передаче в доверительное управление с правом выкупа. Торги инициированы управлением по инвестициям и развитию предпринимательства акимата Астаны.

Стартовая стоимость отеля оценивалась в 3 919 431 715 тенге, а гарантийный взнос составляет 587,9 миллиона тенге. По условиям объявленного тендера, продажа допускается единственному участнику торгов.

Согласно статусу, указанному на портале, торги признаны состоявшимися.

Напомним, в октябре 2023 года бизнесмен Кайрат Боранбаев добровольно передал в доход государства гостиничный комплекс "Comfort Hotel Astana" стоимостью свыше 1,4 млрд тенге. Сообщалось, что гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. квадратных метров имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.

В марте сообщалось, что торги по реализации гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana, принадлежавшего Кайрату Боранбаеву, не состоялись. Отмечалось, что на момент начала торгов отсутствовали принятые заявки участников веб-порталом реестра.

Осенью прошлого года бизнесмен передал государству также здание ТРЦ "Алмалы", расположенное в "золотом квадрате" Алматы, ТОО Unity Hall, объект, расположенный в бизнес-центре "Алматы Тауэрс", а также сеть фитнес-клубов Fitnation в Астане, Алматы и Костанае.

Кроме того, акционеры нефтяной компании Phystech II, совладельцем которой являлся Кайрат Боранбаев, приняли решение о передаче 100% акций Казахстану.

Позже в акимате Алматы рассказали, что происходит с переданным государству имуществом Боранбаева в южной столице.

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным - он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В октябре стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

В том же месяце суд Акмолинской области удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

В ноябре Кайрат Боранбаев вышел на свободу.