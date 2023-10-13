Куда этапировали Кайрата Боранбаева, ответили в КУИС

Кайрата Боранбаева, осужденного на 6 лет лишения свободы, этапировали в учреждение средней безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

"Указанное лицо убыло из учреждения ЕЦ-166/1 11 октября и с 12 октября текущего года отбывает наказание в учреждении средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области", – сообщили ведомстве.

Отмечается, что впервые осужденные лица направляются для отбывания наказания в учреждения средней безопасности.

Напомним, в середине сентября суд назначил бизнесмену 6 лет лишения свободы вместо ранее отмененного срока в 8 лет.

Суд также постановил внести представление президенту о лишении Боранбаева госнаград – орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3-й степени.

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники" соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак также получили 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначено заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.