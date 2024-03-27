Отель, принадлежавший Кайрату Боранбаеву, не смогли продать в Астане

Торги по реализации гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana, принадлежавшего Кайрату Боранбаеву, не состоялись, передает NUR.KZ со ссылкой на Электронную торговую площадку.

Как следует из информации на портале Электронной торговой площадки, торги в формате тендера по передаче в доверительное управление с правом выкупа должны были состояться в 10:00 27 марта.

Инициатором торгов выступало управление по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.

"Статус торгов: Не состоялся (на момент начала торгов отсутствуют принятые заявки участников веб-порталом реестра)", - говорится на сайте.

Отмечается, что стартовая цена торгов составляла 3 919 431 715,00 тенге, а размер гарантийного взноса - 587 914 758,00 тенге.

Согласно условиям, продажа допускалась единственному участнику торгов.

Напомним, в октябре 2023 года бизнесмен Кайрат Боранбаев добровольно передал в доход государства гостиничный комплекс "Comfort Hotel Astana", стоимостью свыше 1,4 млрд тенге.

Отмечается, что данный гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. квадратных метров имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.

В том же месяце бизнесмен передал государству здание ТРЦ "Алмалы", расположенное в "золотом квадрате" Алматы, ТОО Unity Hall, объект, расположенный в бизнес-центре "Алматы Тауэрс", а также сеть фитнес-клубов Fitnation в Астане, Алматы и Костанае.

Кроме того, акционеры нефтяной компании Phystech II, совладельцем которой являлся Кайрат Боранбаев, приняли решение о передаче 100% акций Казахстану.

Позже в акимате Алматы рассказали, что происходит с переданным государству имуществом Боранбаева в южной столице.

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В октябре стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

В том же месяце суд Акмолинской области удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

В ноябре Кайрат Боранбаев вышел на свободу.