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ТРЦ в Алматы и сеть фитнес-клубов, принадлежавших Боранбаеву, вернули государству

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Қайрат Боранбаев
Қайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Принадлежавшие Кайрату Боранбаеву сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов передаются в собственность государства, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Агентство по финмониторингу сообщило в Telegram, что продолжает работу по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства.

Так, в доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть.

Стоимость объектов – 33,75 млрд тенге, в их числе:

  • здание ТРЦ "Алмалы", расположенное в "золотом квадрате" Алматы;
  • ТОО Unity Hall, которое занимается арендой и управлением недвижимостью;
  • объект, расположенный в бизнес-центре "Алматы Тауэрс", площадь которого превышает 11 тыс. кв. м;
  • сеть фитнес-клубов Fitnation в Астане, Алматы и Костанае.

"Все эти объекты в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров. Работа по возврату активов продолжается", – сообщили в АФМ.

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года его признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и другие объекты.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

Недавно Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

Также на днях сообщалось, что он передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041505-trts-biznes-tsentr-i-set-fitnes-tsentrov-prinadlezhavshie-boranbaevu-vernuli-gosudarstvu/

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