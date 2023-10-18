ТРЦ в Алматы и сеть фитнес-клубов, принадлежавших Боранбаеву, вернули государству
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Принадлежавшие Кайрату Боранбаеву сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов передаются в собственность государства, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Агентство по финмониторингу сообщило в Telegram, что продолжает работу по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства.
Так, в доход государства передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть.
Стоимость объектов – 33,75 млрд тенге, в их числе:
- здание ТРЦ "Алмалы", расположенное в "золотом квадрате" Алматы;
- ТОО Unity Hall, которое занимается арендой и управлением недвижимостью;
- объект, расположенный в бизнес-центре "Алматы Тауэрс", площадь которого превышает 11 тыс. кв. м;
- сеть фитнес-клубов Fitnation в Астане, Алматы и Костанае.
"Все эти объекты в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров. Работа по возврату активов продолжается", – сообщили в АФМ.
Дело Кайрата Боранбаева
Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.
Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.
Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.
В марте 2023 года его признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.
В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.
Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и другие объекты.
Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.
В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.
Недавно Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.
Также на днях сообщалось, что он передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041505-trts-biznes-tsentr-i-set-fitnes-tsentrov-prinadlezhavshie-boranbaevu-vernuli-gosudarstvu/