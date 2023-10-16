Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане

Компании Кайрата Боранбаева добровольно передали в доход государства гостиничный комплекс "Comfort Hotel Astana", стоимостью свыше 1,4 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Сообщается, что в рамках добровольного сотрудничества со следствием АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства.

"Компаниями К. Боранбаева подано соответствующее заявление в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса "Comfort Hotel Astana", стоимостью свыше 1,4 млрд тенге", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данный гостиничный комплекс площадью более 5 тыс. квадратных метров имеет годовой оборот почти 900 млн тенге.

"Данный объект в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров.

Работа по возврату активов продолжается", – добавили представители АФМ.

Также напомним, что на прошлой неделе акционеры нефтяной компании Phystech II, совладельцем которой являлся Кайрат Боранбаев, приняли решение о передаче 100% акций Казахстану.

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

Также в прошлую пятницу стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.