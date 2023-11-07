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30 лет независимости Казахстана

"Я вернулся домой": Кайрат Боранбаев опубликовал пост в соцсетях после освобождения

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Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Вышедший на свободу бизнесмен Кайрат Боранбаев написал пост в своем профиле в Instagram. В нем он поблагодарил тех, кто поддерживал его в последнее время, передает NUR.KZ.

Отметим, что Кайрат Боранбаев вышел на свободу вчера, 6 ноября 2023 года.

"Вчера я вернулся домой и я счастлив наконец увидеть своих родных и близких. Хочу выразить огромную благодарность всем и каждому из вас кто меня поддерживал все эти месяцы. Я знал о каждой инициативе в мою поддержку и о каждом добром слове в мой адрес. В очередной раз убедился, что меня окружают удивительные люди - честные, добрые и искренние"- , написал Боранбаев.

Он поблагодарил их за добрые слова и поддержку.

Дело Кайрата Боранбаева

Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным - он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники" - соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак - также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми. В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В середине октября стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

В прошлом месяце сообщалось, что Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане. А позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

В октябре мы рассказывали, какие еще активы Боранбаева вернули государству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044580-ya-vernulsya-domoy-kayrat-boranbaev-opublikoval-post-v-sotssetyah-posle-osvobozhdeniya/

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