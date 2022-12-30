Суд над Кайратом Боранбаевым начался в Астане

Кайрат Боранбаев. Фото: mcdonalds.kz

В суде №2 Сарыаркинского района Астаны сегодня начался процесс по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева – он проходит в открытом режиме, передает корреспондент NUR.KZ.

Дело Боранбаева будет рассмотрено по обвинению в хищениях в "АзияГазЧунджа". Кроме бизнесмена на скамье подсудимых также бывший глава правления QazaqGaz и один из учредителей ТОО "АзияГазЧунджа".

Суд одновременно проходит в офлайн- и онлайн-режиме.

Напомним, Боранбаев был задержан в марте 2022 года.

Бизнесмена и бывшего главу правления QazaqGaz подозревают в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

26 декабря стало известно, что дело Кайрата Боранбаева направлено в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003750-sud-nad-kayratom-boranbaevym-nachalsya-v-astane/