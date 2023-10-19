Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Какие еще активы Кайрата Боранбаева вернули государству

Опубликовано:

Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: olympic.kz

Меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием принимаются сотрудниками АФМ, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как уточняется в официальном Telegram-канале агентства по финмониторингу, в собственность государства передано месторождение "Каражанбас Северный", производственные параметры которого составляют 143 скважины с запасом 2,6 млн тонн нефти и 13,2 млн куб.м. газа с оценочной стоимостью 35,4 млрд тенге.

Боранбаевым также передана газораспределительная компания "Азия Газ Чунджа", которая занимается транспортировкой и реализацией товарного газа. Рыночная стоимость компании составляет порядка 14 млрд тенге.

Кроме того, в собственность государства переходит завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования ТОО "Сервисный Центр КазТурбоРемонт" с оценочной стоимостью более 9 млрд тенге. Штатная численность работников предприятия составляет 740 человек.

Все эти объекты будут переданы в пользу государства.

В АФМ добавили, что работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа, продолжается.

Отметим, что на днях Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане.

Накануне стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

А на прошлой неделе нефтяную компанию, связанную с Боранбаевым, безвозмездно передали государству.

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года его признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и другие объекты.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

Недавно Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2041729-kakie-aktivy-kayrata-boranbaeva-vernuli-gosudarstvu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.