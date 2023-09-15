Прокурор запросил для Кайрата Боранбаева 6 лет лишения свободы

В столичном суде апелляционная коллегия сегодня рассматривает дело в отношении Кайрата Боранбаева – обвинение запросило для него новый срок, передает корреспондент NUR.KZ.

Поскольку в июле в отношении бизнесмена отменили приговор с лишением свободы на 8 лет, а во время апелляции Боранбаев признал вину в рамках процессуального соглашения, обвинение запросило для бизнесмена срок меньше.

Прокурор запросил для Боранбаева 6 лет лишения свободы, для фигурирующих в деле Романа Наханова – 6 лет, Тайыра Жанузака – 5 лет лишения свободы.

"Представители потерпевших дают согласие на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и не имеют претензий к Боранбаеву, Наханову и Жанузаку.

Учитывая вышеизложенное и указанные выше обстоятельства, прошу признать Кайрата Боранбаева виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 28 часть 5, 189 часть 4 пункта 2 УК РК, 218 часть 3 пункта 3 УК РК. (…)

И назначить Боранбаеву наказание в виде 6 лет лишения свободы", – заявил прокурор.

Напомним, вчера АФМ сообщило, что активы еще на 90 млрд тенге, в том числе нефтяное месторождение, гостиницы и торговые комплексы, вернули в собственность государства по делу Кайрата Боранбаева.

Дело Кайрата Боранбаева

Бывшего главу правления нацкомпании QazaqGaz Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года. Его и группу лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Судебный процесс над бизнесменом начался 30 декабря 2022 года.

Прокурор в ходе заседания заявил, что свою долю средств Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а на часть средств – купил помещение в Алматы.

Боранбаев в суде заявил, что не понимает суть обвинения и не признает свою вину.

Также на заседании суда в конце декабря адвокат Боранбаева попросил изменить его подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на менее строгую, однако судья отказала ему в этом.

В конце января 2023 года в суде Астаны заявили, что СМИ запретили вести аудио- и видеозаписи и публиковать материалы с показаниями свидетелей из зала суда. Это связали с тем, что некоторые журналисты пытаются сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева.

31 марта 2023 года в отношении Боранбаева был вынесен приговор. Бизнесмена приговорили к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Также суд постановил внести представление президенту страны о лишении Боранбаева госнаград - орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3-й степени.

Однако в июле самому Боранбаеву и еще двум осужденным отменили приговор. При этом всех троих оставили под стражей, но назначили рассмотрение апелляции.

В конце августа состоялось первое заседание апелляции по правилам первой инстанции.

На суде Боранбаев заявил, что признает вину "в рамках процессуального соглашения" – ранее о заключении этого соглашения ходатайствовали его адвокаты.