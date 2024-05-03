Ксения Собчак выпустила ролик о деле Бишимбаева

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале ролик про дело об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором обвиняют ее супруга Куандыка Бишимбаева, передает NUR.KZ.

Выпуск, опубликованный на YouTube-канале Ксении Собчак "Осторожно: Собчак", длится 1 час и 21 минуту и посвящен делу об убийстве Салтанат Нукеновой - гражданской супруги экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

Для того, чтобы снять выпуск, телеведущая специально приехала в Астану и даже побывала на одном из судебных процессов по данному делу.

В видеоролике Собчак показывает кадры, снятые прямо в зале суда.

"Надо сказать, что процесс максимально открытый, потому что, если на некоторые российские суды просто не прорваться журналистам или процессы специально закрывают, то здесь, очевидно, дело максимально открыто, нас специально встретили, провели первыми.

Такое отношение в суде для меня, человека хорошо знающего, что такое российские суды, удивительно", - говорит журналистка.

После, Собчак рассказывает о событиях, произошедших на суде 2 апреля, когда суд получает доступ к телефону Бишимбаева. В нем находят видео последних часов жизни Салтанат.

"От услышанного в шоке буквально все", - сказал она, отметив, что видео дали посмотреть только потерпевшей стороне, стороне обвинения и адвокатам подсудимого.

Кроме событий громкого преступления, потрясшего страну, в видеоролике Собчак в качестве спикеров появляются бывшая супруга Бишимбаева Назым Кахарман, брат Салтанат Айтбек Амангельды, одна из подруг Нукеновой, адвокат Жанна Уразбахова и еще ряд экспертов.

Также в видео на канале Собчак приводится статистика по бытовому насилию в Казахстане и говорится о ситуации с домашним насилием в России. А в конце адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова рассказывает, какое наказание может грозить Бишимбаеву.

"По предусмотренным нормам уголовного законодательства - от 15 лет до пожизненного", - сказала Уразбахова.

Какой суд более соразмерен наказанию - судьи или присяжных, - задает вопрос Собчак.

"В период с 2012 по 2014 год очень много категорий дел рассматривалось с участием суда присяжных и, отслеживая статистику от 2012 года, мы видим, что 10% оправдательных приговоров выносились присяжными заседателями. После этого статистика падает до 1% оправдательных приговоров. Нам нужно увеличивать и расширять категорию дел, которые будут рассматривать присяжные заседатели, потому что ни Россия, ни Казахстан не могут похвастаться независимостью судебной системы в целом", - отвечает Уразбахова.