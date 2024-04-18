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Суд над экс-министром Бишимбаевым: онлайн-трансляция

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Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев в суде. Фото: t.me/Jogargy_sot

В Астане продолжается судебное заседание по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева – его обвиняют в истязании и убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется на официальном YouTube-канале Верховного суда РК в прямом эфире. Вторая часть сегодняшнего слушания начнется в 14:30.

При этом ранее сегодня в качестве свидетеля выступил врач, которому в день смерти девушки звонил брат Куандыка Бишимбаева – Бахытжан Байжанов.

"Я сказал, что я не нарколог, но алкогольное опьянение – это тоже опасно, надо вызвать "скорую". Как я проснулся, я набрал, чтобы узнать, проснулся ли человек и вызвали ли "скорую". Он сказал, до сих пор спит. И я спросил, вообще в сознании ли, не было ли следов драки. И он сказал, что один глаз красный. И он еще спросил, могу ли я приехать, я сказал, не могу", – сообщил медик.

Кроме того, адвокат потерпевшей стороны спросил у подсудимого Бишимбаева, почему на месте преступления не были обнаружены отпечатки Нукеновой.

При этом на вчерашнем судебном заседании у Куандыка Бишимбаева спросили, не стирал ли он отпечатки пальцев нашатырем. Подсудимый ответил, что нет.

Запись первой части сегодняшнего дня в суде можно найти здесь.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Суд по делу Бишимбаева

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Рассказывал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Тогда подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Также в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой – убитая писала о своем видении счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев давал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт. Также подсудимый озвучивал свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявлял, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Отметим, что адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой просили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Однако во время заседания гособвинение показало другие кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Также были озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087075-sud-nad-eks-ministrom-bishimbaevym-onlayn-translyatsiya/

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