Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о гибели Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых - Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-режиме на YouTube-канале Верховного суда.

Напомним, на вчерашнем заседании суд отказал в приобщении к делу заключений московских судмедэкспертов о смерти Нукеновой. Судья заявила, что установление причины смерти только по медицинским документам без проведения экспертизы тела, как это сделали российские специалисты, не допускается.

Кроме того, судья сделала замечание адвокату Бишимбаева, усомнившемуся в правдивости переписки между Салтанат и ее подругой Аидой Ахмединой.

Ахмедину вчера вновь вызвали в суд для дачи показаний. На суде девушка озвучила еще одну переписку с Салтанат.

Добавим также, что в ходе рассмотрения дела стало известно о "завещании" Бишимбаева, которое было обнаружено в телефоне Байжанова.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Вину он не признал.