Смонтированное видео с избиением Салтанат показали адвокаты Бишимбаева в суде

В суде во время рассмотрения дела об убийстве Салтанат Нукеновой адвокаты Куандыка Бишимбаева показали смонтированное ими видео с избиением девушки, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из адвокатов Бишимбаева заявил, что хотел бы представить видео, которое он "сам смонтировал" из записи с камеры видеонаблюдения в ресторане BAU.

Отметим, что ранее эту запись уже демонстрировали в суде – на ней Бишимбаев бьет Салтанат Нукенову руками, от чего она ударяется головой об стену. Также Бишимбаев хватает ее за шею и пинает.

Адвокаты посчитали, что кадры избиения были показаны слишком далеко и решили их приблизить и смонтировать.

"Там обстоятельства появления синяков на шее и обстоятельства удара о кирпич", - заявил адвокат Бишимбаева, указывая на момент, когда Салтанат бьется головой об стену после удара по лицу, а Бишимбаев хватает девушку за шею.

Отметим, мы не публикуем само видео из-за жестоких сцен насилия.

Сегодня в Астане проходит очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании Салтанат Нукеновой.

Ранее судья Айжан Кульбаева заявила, что из-за того, что лица присяжных заседателей были рассекречены, СМИ удалили из зала судебного заседания.

В качестве свидетеля в суде выступила Анара Тасова, которая работала ассистентом Салтанат Нукеновой, когда та работала астрологом. Девушка рассказала, что во время одной из встреч с Нукеновой заметила на шее погибшей следы удушья.

Она также озвучила размер заработка Салтанат Нукеновой до ее знакомства с Бишимбаевым.

Вчера в суде выступил судмедэксперт Тахир Халимназаров. Его спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждений в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.

Он также ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь.

Также эксперт Тахир Халимназаров подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти, адвокаты спросили у него, могла ли вовремя оказанная медицинская помощь спасти жизнь девушки.

Судмедэксперт также опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат, которые она получила, якобы ударившись об унитаз.

Также была зачитана переписка между нанятым для ремонта в ресторане BAU дизайнером-маляром и администратором ресторана в ночь смерти Салтанат.

Также участники слушания просмотрели видео допроса подсудимого сразу после его задержания в ресторане BAU в ночь смерти Салтанат.

Кроме того, в суде выступила подруга Салтанат Нукеновой Аида Ахмедина, которая рассказала об отношениях Салтанат Нукеновой с Куандыком Бишимбаевым.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.