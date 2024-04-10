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Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

В Астане продолжается судебный процесс по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве жены - Салтанат Нукеновой, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-формате на YouTube-канале Верховного суда РК. Оно начнется в 09:30.

Напомним, на предыдущем заседании вчера, 9 апреля, выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров и подруга Салтанат Аида Ахмедина, которая была на концерте с Нукеновой и Бишимбаевым в день смерти Салтанат.

Судмедэксперта спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждениях в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.

Халимназаров также ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь.

Помимо этого, судмедэксперт подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти.

Судмедэксперт также опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат, которые она получила, якобы ударившись об унитаз.

Подруга Салтанат Аида Ахмедина рассказала, что было на концерте, где все трое были 8 ноября перед смертью Нукеновой.

Добавим, что во время допроса Ахмединой между ней и Бишимбаевым разгорелся спор.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а Бахытжана Байжанова - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082017-sud-nad-eks-ministrom-kuandykom-bishimbaevym-onlayn-translyatsiya/

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