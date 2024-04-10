"3-4 млн тенге в месяц": помощница Салтанат Нукеновой озвучила ее заработок от астрологии

Сегодня на судебном заседании по делу Куандыка Бишимбаева помощница Салтанат Нукеновой по астрологии рассказала о заработке погибшей, передает корреспондент NUR.KZ.

"До замужества она хорошо зарабатывала - примерно 3-4 млн тенге. Все чеки и записи были через меня. Я видела все поступления. Также помимо консультаций, прогнозы, предназначения, таланты тоже за отдельную плату.

Были срочные консультации. Если консультация стоила 50 тысяч тенге и запись за 2-3 недели вперед, но если человек хотел в течение недели записаться, то двойная стоимость", - рассказала помощница Салтанат Анара.

Адвокат спросила у свидетеля, могла ли Салтанат позволить себе дорогостоящие подарки.

"10 апреля она попросила заказать подарок для Куандыка. Я заказала бонбоньерки, парфюм за 210 тысяч. Она отправила деньги со своей карты, так как ранее на консультацию записались три девочки", - сказала свидетель.

Ранее в суде свой ежемесячный доход озвучил Бишимбаев, заявив, что он составляет от 8 до 15 млн тенге. Адвокат Бишимбаева сделала заявление в суде, заявив, что подсудимый перечислял Нукеновой более 5-6 млн тенге на мелкие расходы.

Напомним, на предыдущем заседании выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Судмедэксперта спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждениях в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.

Халимназаров также ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь.

Помимо этого, судмедэксперт подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти.

Судмедэксперт также опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат, которые она получила, якобы ударившись об унитаз.

Также в суде была допрошена подруга Салтанат Аида Ахмедина. Девушка рассказала об отношениях погибшей с Бишимбаевым, а также о последнем концерте, на котором побывала Салтанат Нукенова.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Бишимбаев свою вину не признает.