"На ней были следы удушья и веревок": помощница Салтанат Нукеновой рассказала о ее жизни с мужем
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На заседании сегодня по делу Куандыка Бишимбаева помощница Салтанат Нукеновой по астрологии рассказала, что видела на ней синяки, следы удушья и веревок, передает корреспондент NUR.KZ.
Помощница Нукеновой Анара рассказала, что Салтанат несколько раз собиралась уйти от мужа. В одну из встреч девушка увидела на Салтанат следы побоев.
"5 июля примерно к 8 часам утра я вижу пропущенные звонки от Салтанат, она написала – куда я могу приехать с чемоданом, какие кафе открыты. Затем она попросила забрать ее в 17:40, у нее рейс. У нее было плохое настроение, опустошенный взгляд.
Она была без чемодана, садится вперед (в машину – прим. ред.), я поворачиваю голову и вижу, что у нее с левой стороны следы от удушья, веревок, и вся левая сторона в синяках. Я сразу подумала о плохом. (…) Мне хотелось плакать от ее вида, она рассказывала, что Куандык – тиран, 24 на 7 рядом и не разрешает общаться с сестрами и подругами", – рассказала помощница.
Она добавила, что далее Салтанат позвонил Куандык – она "судорожно собралась и за секунду вызвала такси".
В один из разговоров Нукенова сообщила, что она в больнице и ей плохо – по словам Анары, на тот момент консультации Салтанат проводила редко, около одного раза в месяц, но из-за состояния ей пришлось перенести эту консультацию.
"Она рассказывала, что у них постоянные ссоры, он ее избивает, но детально я не могла ее расспрашивать, так как ей и так было плохо", – добавила помощница.
По ее словам, она предлагала Салтанат позвонить ее брату, однако та просила никому ничего не говорить.
К слову, сегодня в суде по делу Бишимбаева выяснилось, что на прошлом заседании суда были рассекречены лица присяжных заседателей. Судья заявила, что СМИ предупреждались о запрете съемки. Из-за нарушения запрета было постановлено удалить журналистов из зала судебного заседания.
Напомним, на предыдущем заседании выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Судмедэксперта спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждениях в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.
Халимназаров также ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь. Помимо этого, судмедэксперт подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти.
Судмедэксперт также опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат, которые она получила, якобы ударившись об унитаз. Также в суде была допрошена подруга Салтанат Аида Ахмедина. Девушка рассказала об отношениях погибшей с Бишимбаевым, а также о последнем концерте, на котором побывала Салтанат Нукенова.
Дело Куандыка Бишимбаева
9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.
Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.
Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082155-na-ney-byli-sledy-udushya-i-verevok-pomoschnitsa-saltanat-nukenovoy-rasskazala-o-ee-zhizni-s-muzhem/