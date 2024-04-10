"На ней были следы удушья и веревок": помощница Салтанат Нукеновой рассказала о ее жизни с мужем

На заседании сегодня по делу Куандыка Бишимбаева помощница Салтанат Нукеновой по астрологии рассказала, что видела на ней синяки, следы удушья и веревок, передает корреспондент NUR.KZ.

Помощница Нукеновой Анара рассказала, что Салтанат несколько раз собиралась уйти от мужа. В одну из встреч девушка увидела на Салтанат следы побоев.

"5 июля примерно к 8 часам утра я вижу пропущенные звонки от Салтанат, она написала – куда я могу приехать с чемоданом, какие кафе открыты. Затем она попросила забрать ее в 17:40, у нее рейс. У нее было плохое настроение, опустошенный взгляд.

Она была без чемодана, садится вперед (в машину – прим. ред.), я поворачиваю голову и вижу, что у нее с левой стороны следы от удушья, веревок, и вся левая сторона в синяках. Я сразу подумала о плохом. (…) Мне хотелось плакать от ее вида, она рассказывала, что Куандык – тиран, 24 на 7 рядом и не разрешает общаться с сестрами и подругами", – рассказала помощница.

Она добавила, что далее Салтанат позвонил Куандык – она "судорожно собралась и за секунду вызвала такси".

В один из разговоров Нукенова сообщила, что она в больнице и ей плохо – по словам Анары, на тот момент консультации Салтанат проводила редко, около одного раза в месяц, но из-за состояния ей пришлось перенести эту консультацию.

"Она рассказывала, что у них постоянные ссоры, он ее избивает, но детально я не могла ее расспрашивать, так как ей и так было плохо", – добавила помощница.

По ее словам, она предлагала Салтанат позвонить ее брату, однако та просила никому ничего не говорить.

К слову, сегодня в суде по делу Бишимбаева выяснилось, что на прошлом заседании суда были рассекречены лица присяжных заседателей. Судья заявила, что СМИ предупреждались о запрете съемки. Из-за нарушения запрета было постановлено удалить журналистов из зала судебного заседания.

Напомним, на предыдущем заседании выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Судмедэксперта спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждениях в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.

Халимназаров также ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь. Помимо этого, судмедэксперт подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти.

Судмедэксперт также опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат, которые она получила, якобы ударившись об унитаз. Также в суде была допрошена подруга Салтанат Аида Ахмедина. Девушка рассказала об отношениях погибшей с Бишимбаевым, а также о последнем концерте, на котором побывала Салтанат Нукенова.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.