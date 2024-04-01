Порядок суда по делу Бишимбаева изменили в Астане

В Астане проходит судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых - Куандык Бишимбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее сторона защиты Бишимбаева заявляла о том, что подсудимый не был допрошен во время следствия. Между тем прокурор заявила, что Бишимбаев был допрошен 5 раз и дал показания на 7 листах, но не по существу.

Также судья изменила порядок суда.

"В дальнейшем порядок будет изменен: после допроса свидетеля (допрос которого не был завершен на прошлом заседании - прим. ред.) суд приступит к допросу подсудимого, далее по установленному порядку - допрос свидетелей, далее - экспертов, после экспертов - исследование материалов уголовного дела, затем допрос подсудимого Байжанова и по итогам будет проведено судебное следствие", - сообщила судья.

Она добавила, что трибуну, где дают показания участники процесса, переставили: теперь свидетели будут давать показания, находясь лицом к присяжным.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого начал суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали в прошлую пятницу.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступил брат Салтанат Нукеновой, который рассказал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Еще одна свидетельница по делу сообщала, что "Гастроцентр" осматривала служба госохраны.

Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.