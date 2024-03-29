Очередное заседание по делу Бишимбаева началось в суде Астаны (онлайн-трансляция)

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, согласно графику суда, будут заслушивать показания потерпевшей стороны.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали на этой неделе.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.