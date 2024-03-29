"Он психанул": брат Нукеновой рассказал, как ссорились Салтанат и Бишимбаев

В Астане проходит главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева. На суде выступил родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, передает корреспондент NUR.KZ.

Айтбек Амангельды - единственный родной брат Салтанат Нукеновой - рассказал о ее взаимоотношениях с Куандыком Бишимбаевым и об их первой ссоре.

По словам Айтбека, первая ссора между Салтанат и Куандыком случилась в декабре.

"Первая их ссора была, потому что Куандык в грубой форме говорил с работниками ресторана, она сделала ему замечание - и началась ссора", - рассказал Айтбек.

Еще одна ссора между Салтанат и Куандыком случилась в Новый год.

"На Новый год я получил от них предложение отметить с ними, родителями, детьми от первого брака. За столом сидели дети, родители, он (Куандык Бишимбаев - прим. ред.) сидел. Салтанат накрывала на стол. Пока накрывали, я заметил, что она очень взволнована. Я говорю: "Что такое?". Она сказала: "Нет, жаным, все хорошо, сейчас накрою и сяду".

1 декабря приехали еще родственники, которых они не приглашали. Это был подсудимый Байжанов с семьей своей. Они принесли подарок. Салтанат решила сделать им подарок ответный. Куандык уже подарил ей подарок и хотел сделать еще один - духи. Салтанат решила подарить эти духи им (семье Байжанова - прим. ред.).

Куандык заявил: "Какое право вы имеете дарить этот подарок, это я подарил". Ему родители сделали замечание. Он в грубой форме ответил им. Сказал отцу: "Это ты виноват, испортил жизнь мне и матери". Потом он психанул и вышел из квартиры", - рассказал брат погибшей.

Еще одной причиной для ссоры стали подарки для детей Бишимбаева от первого брака.

"Под елкой были подарки для детей, взрослые разрешили открыть детям. Входит Куандык. Он видит, что его подарки без него открывают. У него начался еще один инцидент: "Это мои подарки, какое вы имеете права?". Шквал негатива.

Я решил пойти (праздновать Новый год дальше - прим. ред.). Мать Куандыка подошла ко мне со слезами и говорила: "Извини нас". Я сказал, что все хорошо, что я не обижаюсь.

1 января мы созвонились с Салтанат и я спросил, что вчера было и как все закончилось. Она сказала, что Куандык перевернул стол со всей посудой, сидящих за столом людьми.

Я спросил - неужели это из-за простых подарков. Она сказала: "Да, у него бывает такое", - рассказал Айтбек Амангельды.

Он добавил, что уже тогда между Салтанат и Куандыком чувствовалось напряжение.

"Чувствовалось между ними напряжение, как отвечали на вопрос, как сидели, ее потряхивает. Мы, родные, поговорили, спросили, что происходит, мы обсудили, я рассказал о том, что произошло на Новый год. Я сказал, что будем присматриваться, молодая семья, будем следить", - рассказал брат погибшей.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, заявил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.