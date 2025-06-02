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Китай обвинил США в нарушении "торгового перемирия" и пообещал жесткий ответ

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Доллары лежат на фоне флагов США и Китая
Доллары лежат на фоне флагов США и Китая. Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве торговли Китая заявили, что США нарушили достигнутое в прошлом месяце между сторонами "торговое перемирие", и пригрозили жестким ответом, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, Министерство торговли Китая выступило с заявлением, в котором осудило заявление президента США о том, что Пекин нарушил "торговое перемирие", заключенное в Женеве в прошлом месяце.

По словам авторов, Трамп в своем заявлении не стал вдаваться в подробности, а Пекин в своем - обвинил США в одностороннем введении новых дискриминационных ограничений, включая новые принципы контроля за экспортом микросхем, ограничения на продажу программного обеспечения для проектирования микросхем и аннулирование китайских студенческих виз.

"Если США будут настаивать на своем и продолжать наносить ущерб интересам Китая, Китай продолжит принимать решительные и жесткие меры для защиты своих законных прав и интересов", - цитируют авторы заявление министерства, в котором также подчеркивается, что США нарушили консенсус, достигнутый между Трампом и Си Цзинь Пином в их разговоре 17 января.

Напомним, также вчера Министерство иностранных дел Китая опубликовало комментарии по поводу высказываний министра обороны США о "китайской угрозе", заявив, что "США превращают Азиатско-Тихоокеанский регион в пороховую бочку".

Отметим, что напряженность в отношениях США и Китая наблюдается уже продолжительное время.

Так, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - до 145%. Позже стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

После этого Си Цзиньпин обратился к Евросоюзу из-за американских пошлин, а Трамп анонсировал проведение расследования по пошлинам. Также стало известно, что Китай прекращает покупать самолеты Boeing из-за тарифов Трампа.

Позже американские СМИ писали, что Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай и оборвать с ним торговую связь.

После этого Китай выступил с заявлением и потребовал от США решать проблемы посредством диалога и переговоров, а не угрозами. Однако позже сообщалось, что Китай отменяет 125-процентную пошлину на некоторые товары из США.

В начале мая США отменили правило о беспошлинном ввозе дешевых товаров из Китая.

А Китай обвинил США в пандемии коронавируса: соответствующий доклад опубликовало Информационное управление Госсовета КНР. В документе говорится, что коронавирус, ставший причиной масштабной пандемии, мог возникнуть не в китайском городе Ухань, а в США.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251344-kitay-obvinil-ssha-v-narushenii-torgovogo-peremiriya-i-poobeshchal-zhestkiy-otvet/