Пошлины в 50 процентов: Трамп поставил Китаю ультиматум

Дональд Трамп заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины в 34%, в противном случае США 9 апреля введут дополнительные пошлины в 50%, передает NUR.KZ.

Трамп в своем аккаунте в Truth Social высказался о введенных Китаем ответных пошлинах в размере 34%.

"Несмотря на мое предупреждение о том, что любая страна, которая примет ответные меры против США, введя дополнительные пошлины, выходящие за рамки уже существующих долгосрочных злоупотреблений пошлинами в отношении нашей страны, немедленно столкнется с новыми и существенно более высокими ставками, сверх первоначально установленных.

Поэтому, если Китай не отменит свое 34%-ое увеличение сверх своих уже долгосрочных торговых злоупотреблений к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, США введут дополнительные пошлины для Китая в размере 50% с 9 апреля. Кроме того, все переговоры с Китаем относительно запрошенных ими встреч с нами будут прекращены", - написал Трамп.

По его словам, переговоры с другими странами, которые также запросили встречи, начнутся немедленно.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы Трампа начнут действовать уже с этой недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам. А Китай заявил о намерении ввести контрмеры.

Также мы писали, что миллиардер Билл Экман предложил Дональду Трампу объявить тайм-аут на введение пошлин сроком на 90 дней, чтобы не навредить репутации страны.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона стремительно падают, реагируя на тарифы, объявленные президентом США.