Что США потребуют у 70 стран в обмен на снижение пошлин, узнала WSJ

Президент США Дональд Трамп планирует переговоры о тарифах с 70 странами, чтобы заставить партнеров Штатов оказать давление на Китай, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как рассказали газете осведомленные источники, идея состоит в том, чтобы получить от торговых партнеров США обязательства изолировать экономику Китая в обмен на снижение торговых и тарифных барьеров, введенных Белым домом.

Администрация Трампа планирует использовать переговоры с более чем 70 странами, чтобы попросить их запретить Китаю поставлять товары через их страны, не допустить размещения китайских производств на своих территориях, чтобы избежать американских тарифов, и "не поглощать дешевые промышленные товары Китая", говорится в материале издания.

"Эти меры призваны нанести удар по уже шаткой экономике Китая и заставить Пекин сесть за стол переговоров с меньшими рычагами влияния перед потенциальными переговорами между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Точные требования могут значительно различаться в зависимости от страны, учитывая степень ее вовлеченности в китайскую экономику", - пишут авторы материала.

Однако официально комментировать эти предположения в Белом доме и Минфине США отказались.

При этом издание отмечает, что ранее в одном из интервью Трамп и сам намекнул, что планирует заставить страны выбирать между США и Китаем. Так он ответил на вопрос о решении Панамы не возобновлять свою роль в инициативе "Один пояс, один путь" — глобальной инфраструктурной программе Китая для развивающихся стран.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. Позже Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР до 145%.

В ответ Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и заявил, что больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

Между тем американский аналитик рассказал, зачем Трампу торговая война. Эксперт считает, что в этой борьбе с Китаем США потерпят поражение.

Добавим также, что в Минторговли Казахстана ранее сообщали, что инициируют переговоры с американской стороной по поводу введенных тарифов.