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Трамп приостановил введение новых пошлин для более чем 75 стран

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/ The White House

Президент США Дональд Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран - заявление американский лидер сделал в соцсети Truth, передает NUR.KZ.

Глава белого дома ввел 90-дневную паузу.

"Основываясь на том факте, что более 75 стран обратились к представителям США, включая министерства торговли, казначейства и USTR, с просьбой провести переговоры по решению обсуждаемых вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипулирования валютой, и неденежных тарифов, и что эти страны, по моему настоятельному предложению, не предприняли никаких ответных мер против Соединенных Штатов, я санкционировал 90-дневную паузу и существенное снижение взаимного тарифа в течение этого периода на 10%, также вступающее в силу немедленно", - заявил Трамп.

Ранее глава США ввел 125% пошлины на китайские товары.

До этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины в 34%, в противном случае США 9 апреля введут дополнительные пошлины.

Русская служба Би-би-си отмечала, что и до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, не поддаваться на "шантаж" Вашингтона и "бороться до конца" в торговой войне, не ослабевающей, несмотря на временную стабилизацию пострадавших фондовых рынков.

Также авторы пытались разобраться в ходе событий "торговой войны" США и Китая, и ответить, к чему она может привести.

Однако после того как президент США ввел тариф в 104% на китайские товары, Пекин объявил о введении пошлины на американские товары в размере 84%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234496-tramp-priostanovil-vvedenie-novyh-poshlin-dlya-bolee-chem-75-stran/