Трамп ответил, рассмотрит ли он возможность помилования P.Diddy

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы рассмотреть вопрос о помиловании рэпера Шона "Дидди" Комбса, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Вчера Трампа спросили о его прежней дружбе с P.Diddy и о том, рассмотрит ли он вероятность помилования рэпера.

Трамп дал понять, что рассмотрит этот вопрос, "если посчитает, что с кем-то плохо обошлись".

По его словам, никто не просил пока о помиловании по этому делу, но он считает, что "люди были очень близки к тому, чтобы попросить".

"Я его не видел. Я не разговаривал с ним много лет. Раньше я ему очень нравился, но, думаю, когда я пришел в политику… эти отношения испортились", - сказал Трамп.

Напомним, в мае в федеральном суде Манхэттена стартовал судебный процесс над рэпером Дидди (настоящее имя - Шон Комбс), который может стать самым звездным за всю историю американского правосудия.

Его обвиняют в изнасилованиях, насильственном перемещении людей для их сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции и рэкете. Последняя статья предусматривает наказание вплоть до смертной казни, но максимум, что грозит музыканту - пожизненное заключение, потому что в Нью-Йорке смертная казнь запрещена.

Ранее осенью прошлого года стало известно, что Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy - прим. ред.) арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявлены три обвинения, включая рэкет, принудительную секс-торговлю и перевозку жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

В Сети тем временем активно обсуждают скандальные вечеринки Дидди - поговаривают, что именно они становились местом противоправных действий.

Отметим, что вскоре после своего ареста скандально известный рэпер Шон "Дидди" Комбс обвинил федералов и прокуроров в утечке информации - досудебную огласку он и его адвокаты назвали "вредной".

В дальнейшем с ходом расследования против рэпера подали новые иски. В том числе артиста обвиняют в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком и 17-летней девушкой.

В жизни Шона Комбса слава и скандалы всегда шли рука об руку. Закончилось все громким арестом и серьезными обвинениями, которые могут задеть и других знаменитостей. Что известно о пути P. Diddy на вершину славы и падении с нее - читайте в нашем материале.