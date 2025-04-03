Китай пообещал ввести контрмеры в ответ на новые торговые пошлины США

Новые торговые пошлины США на китайские товары добавляют к существующим 20%, ранее введенным Трампом, еще 34%. Китай заявил о намерении ввести контрмеры.

Китай намерен ввести контрмеры в ответ на товарные пошлины в отношении китайской продукции, которые накануне анонсировал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила пресс-служба Министерства коммерции Китая в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить тарифы - перевод приводят РБК.

"Китай решительно выступает против этого, мы твердо примем контрмеры для защиты наших собственных прав и интересов", - сообщили в ведомстве.

В Минкоммерции добавили, что введенные со стороны США тарифы "наносят серьезный ущерб законным правам и интересам всех стран" и "являются типичной практикой одностороннего запугивания".

В ведомстве также отметили, что повышение пошлин "не сможет решить собственные проблемы США, а протекционизм Трампа не только нанесет ущерб американским интересам, но и поставит под угрозу глобальное экономическое развитие, а также стабильность цепочек производства и поставок продукции".

Как сообщает Bloomberg, согласно документам Белого дома Китай будет облагаться новыми 34% пошлинами в дополнение к 20% пошлинам, которые Трамп уже ввел в этом году в связи с торговлей фентанилом.

"Это означает, что многие китайские импортные товары облагаются пошлинами, значительно превышающими 50% - достаточно высокими, чтобы уничтожить большую часть торговли между США и Китаем к концу этого десятилетия", - пишут авторы статьи.

Последние меры доводят средние пошлины США на все китайские товары до 65%, по оценкам экономистов. Эта ставка включает в себя существующие пошлины с первого срока Трампа, которые были сохранены администрацией Байдена.

Добавим, ранее в феврале вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах мажилиса рассказал, как торговая война между США и КНР может отразиться на Казахстане.

Напомним по теме новых тарифов, накануне в СМИ появилась информация, что Трамп готовится к главному событию своего второго президентского срока: в среду вечером он объявит торговую войну всему миру.

Так и произошло. 2 апреля (в ночь на 3 апреля по времени Астаны), выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов.

В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан, при этом России и Беларуси в списке нет.

Минфин США объяснил отсутствие пошлин в отношении России и Беларуси тем, что США с ними не торгуют, хотя СМИ отмечают, что ранее Управление торгового представительства США сообщало об объеме товарооборота США с Россией в 2024 году в 3,5 миллиарда долларов.

Отметим, что Трамп наложил торговые пошлины даже на необитаемые острова с пингвинами.

Новые тарифы Трампа начнут действовать со следующей недели. Мировые лидеры уже отреагировали на решение Трампа. Глава Еврокомиссии заявила, что Европа готова ответить, и призвала США перейти от конфронтации к переговорам.

Сам глава США заявил, что таким образом он "наконец-то ставит Америку на первое место".

Что экспортирует Казахстан в США и чем стране грозят пошлины Трампа, читайте здесь.

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